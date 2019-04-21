الأحد 21 أبريل 2019 20:30
شاهد: ليفربول يعود للصدارة بفوزه 2-صفر على كارديف
استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر خارج ملعبه على كارديف سيتي اليوم الأحد ليعيد الفارق إلى نقطتين مع مانشستر سيتي.
التفاصيل:
- يملك ليفربول، الذي خسر مباراة واحدة في الدوري طيلة الموسم، 88 نقطة بينما لدى سيتي، الذي هزم توتنهام هوتسبير 1-صفر أمس السبت، 86 نقطة لكن تتبقى له مباراة.
- ستقام هذه المباراة الإضافية لسيتي يوم الأربعاء عندما يحل فريق المدرب بيب غوارديولا ضيفا على مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد، وسيخوض حامل اللقب هذه المواجهة وهو يشعر بضغط شديد من ليفربول.
- افتتح جورجينيو فينالدم التسجيل لصالح ليفربول بتسديدة مباشرة من ركلة ركنية نفذها ترينت ألكسندر-أرنولد بذكاء.
- أضاع شون موريسون بعد ذلك فرصة ذهبية لإدراك التعادل لكارديف المهدد بالهبوط، بعد أن أخطأ في تسديد الكرة برأسه والمرمى مفتوح على مصراعيه.
- في نهاية المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء ضد موريسون بعدما أسقط محمد صلاح أرضا داخل المنطقة وهز جيمس ميلنر الشباك من علامة الجزاء في الدقيقة 81 ليؤكد حصول فريق المدرب يورغن كلوب على النقاط الثلاث المهمة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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