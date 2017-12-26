الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 23:34

شاهد: ليفربول يسحق سوانزي بخماسية نظيفة

لقن فريق ليفربول ضيفه سوانزي درسا في فنون كرة القدم، وتغلب عليه 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، بالبوكسينغ داي.

والبوكسينغ داي هو يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس، وذلك ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفربول فيليب كوتينيو في الدقيقة السادسة وروبرتو فيرمينيو (هدفين) في الدقيقتين 52 و66 وترينت الكسندر أرنولد في الدقيقة 65، وأليكس أوكسليد تشامبريلن في الدقيقة 82.

ورفع ليفربول رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد سوانزي سيتي عند 13 نقطة في المركز العشرين الأخير. 

المصدر
الألمانية
بي إن سبورتس
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الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح
ترينت ألكسنر أرنولد
أليكس أوكسلاد تشامبرلين

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