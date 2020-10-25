الدوري الإنجليزي الممتاز
الأحد 25 أكتوبر 2020 00:29

شاهد: ليفربول يحقق فوزا صعبا على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، في مبارة أقيمت، السبت، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجئ شيفيلد مضيفه بهدف أول جاء في الدقيقة 13، من ركلة جزاء نفذها بنجاح متوسط الميدان النرويجي ساندير بيرغ.

ونجح ليفربول في تدارك الموقف قبل أربع دقائق من نهاية شوط المباراة الأول، عن طريق المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، الذي استغل كرة مرتدة من حارس شيفيلد ووضعها في المرمى الخالي.

ودخل ليفربول الشوط الثاني باحثًا عن التقدم، وكان للفريق ما أراد عند الدقيقة 61 بهدف أحرزه البرتغالي دييغو جوتا من رأسية متقنة.

وبهذا، رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني بالتساوي مع إيفرتون المتصدر، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة وحيدة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
شيخ الأزهر يرد على ماكرون ويوجه رسالة لمن يبررون الإساءة للنبي محمد
Thumbnail
كورونا.. حظر تجوال يطال ثلثي الفرنسيين وأكثر من 10 آلاف وفاة في ألمانيا
Thumbnail
شاهد: تدريبات القوات الخاصة الليبية في تركيا
Thumbnail
الرئاسة الفرنسية ترد على تصريحات أردوغان بحق ماكرون.. ماذا قالت؟
Thumbnail
أذربيجان.. سلاح الجو يدمّر دبابات وتحصينات لقوات أرمينية (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. سلمى حايك: رفضتُ مواعدة ترامب فاتهمني بقصر القامة
  2. ترمب يعلن عن موعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية
  3. برقم قياسي جديد.. أمريكا أكبر منتج للنفط في العالم
  4. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]
  5. تعويضات جديدة على السودان في قضية تفجير سفارتين أمريكيتين