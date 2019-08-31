السبت 31 أغسطس 2019 23:16
شاهد: ليفربول يحتفظ بالقمة بعد الفوز على بيرنلي بثلاثية
سجل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا للنادي بالفوز للمرة 13 على التوالي في دوري الأضواء والتغلب 3-صفر خارج أرضه على بيرنلي، السبت.
وبذلك يحتفظ ليفربول بالتقدم بفارق نقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب.
التفاصيل:
- بعد أن بدأ بيرنلي المباراة بقوة، وسدد كريس وود كرة قوية أنقذها الحارس أدريان، تقدم ليفربول بهدف في الدقيقة 33 بعدما ساعده الحظ في هز الشباك.
- حاول ترينت ألكسندر-أرنولد أن يرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لكنها اصطدمت بظهر وود وخدعت نيك بوب حارس بيرنلي ودخلت مرماه.
- إذا كان فريق شون دايك شعر أن الحظ عانده في الشوط الأول فإنه لن يلوم إلا نفسه عندما أهدى ليفربول الهدف الثاني بعد أربع دقائق.
- مرر بن مي مدافع بيرنلي الكرة إلى روبرتو فيرمينو الذي تقدم إلى الأمام ومرر إلى ساديو ماني ليسجل المهاجم السنغالي بهدوء بتسديدة أرضية متقنة.
- اختتم فيرمينو الثلاثية قبل تسع دقائق من النهاية بعد مجهود فردي من محمد صلاح الذي راوغ اثنين من المدافعين قبل أن تصل الكرة إلى زميله البرازيلي.
خلفيات:
- كان الرقم القياسي السابق لليفربول تحت قيادة المدرب كيني دالجليش خلال الفترة بين أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول 1990.
- بهذا الفوز، يرتفع رصيد ليفربول إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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