شاهد: ليفربول يتخطى نيوكاسل ويحافظ على آماله في اللقب

أشعل ليفربول صراعه مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه المثير على مضيفه نيوكاسل يونايتد 3 / 2، السبت، في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة للمسابقة.

التفاصيل: رفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يلتقي بعد غد، الإثنين، ضيفه ليستر سيتي.

تقدم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بهدف لليفربول في الدقيقة 13 ثم أدرك الغاني كريستيان أتسو التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 20 ولكن المهاجم المصري محمد صلاح نجح في تسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 28.

ورد المهاجم الفنزويلي خوسيه سولومون روندون بهدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 54 ولكن البديل البلجيكي ديفوك اوريجي خطف هدف الفوز القاتل لليفربول قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.

غادر محمد صلاح المباراة في الدقيقة 73 بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس إثر اصطدامه بحارس نيوكاسل مارتن دوبرافكا. يتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن زميله السنغالي ساديو ماني والأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.

لم يتم تحديد بعد إصابة المصري الدولي الذي من المتوقع خضوعه لعدد من الفحوصات.