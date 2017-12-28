فنون
الخميس 28 ديسمبر 2017 19:16

شاهد: لوحات فنية مذهلة باستخدام الملح والطعام

باستخدام ملح الطعام فقط أو مكونات الأكل يقوم فنانون حول العالم بتشكيل لوحات فنية رائعة.

وبدأت قصة الرسم مع الفنان الجنوب أفريقي بيرسي ميملا حين سقط بعضا من ملح الطعام على الأرض.

ويشكل بيرسي لوحات فنية رائعة من ملح الطعام، إذ إن قطعة قماش أو أرضية داكنة مع بعض من ملح الطعام كافية لرسم تفاصيل دقيقة وجميلة.

ويقول بيرسي: "أن تكون فنانا ليس بالأمر السهل، فلا يفهم الجميع الفن، بالإضافة إلى الجميع ليسوا على استعداد لشراء الفن ولكن على استعداد لشراء ما يثير عواطفهم".

ولا تزال أسعار لوحات بيرسي زهيدة الثمن، ولكن حبه للفن زاد من إصراره على الاستمرار، كما أنه يعتمد على صفحات التواصل الاجتماعي في الترويج لأعماله.

أما بافلو فهو فنان أوكراني يستخدم الطعام وألوانه لتشكيل لوحات رائعة لشخصيات مشهورة مثل الرئيس الأمريكي ترمب وليدي غاغا، والملكة إلزابيث الثانية وفان غوخ.

ويعتمد في تشكيل لوحاته على اللحوم والخضروات والفواكه والأزهار. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الطعام
ملح الطعام
ترامب
ليدي غاغا
إليزابيث الثانية
فان غوخ
الفواكه
اللحوم
الخضروات

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