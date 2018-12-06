الخميس 6 ديسمبر 2018 18:44
شاهد: لوحات إعلانية في بيروت دعماً لكارلوس غصن
استيقظ اللبنانيون في بيروت الخميس على لوحات إعلانية تحمل صور رجل الأعمال اللبناني الأصل كارلوس غصن الموقوف منذ أسابيع في اليابان بتهم إخفاء عائدات مالية.
التفاصيل
- لوحات دعم رجل الأعمال الذي يحمل أيضا الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية انتشرت في عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة.
- أرفقت اللوحات التي وزعت بمبادرة من شركة إعلانات خاصة، بتعليق باللغة الإنجليزية "كلنا كارلوس غصن".
- مطلق الحملة قال إنها تمّت بمبادرة شخصية انطلاقاً من كونه أحد "معارف" غصن.
- مطلق الحملة: إنها مجرّد حملة ضد الظلم.. كارلوس غصن ليس مذنباً حتى إثبات العكس.
خلفية
- أوقفت السلطات اليابانية غصن في 19 نوفمبر/تشرين الثاني في خطوة أثارت صدمة في عالم الأعمال وقطاع السيارات تحديداً.
- صوتت اثنتان من الشركات التي كان يترأسها، "نيسان" و"ميتسوبيشي"، على إقالته بينما لا يزال يترأس إدارة شركة "رينو" الفرنسية.
- أثار توقيف غصن استهجاناً واسعاً في لبنان حيث ينظر إليه على أنه من أبرز وجوه الاغتراب اللبناني الواسع في العالم، وأنجح رجال الأعمال في الخارج.
- كرمت السلطات اللبنانية مرارا في وقت سابق غصت وأصدرت طابعا بريديا باسمه في عام 2017.
- منذ توقيفه، أبدى مسؤولون لبنانيون واقتصاديون تضامنهم مع غصن الذي عاش في لبنان خلال فترة طفولته وشبابه، بعد ولادته في البرازيل، وقبل أن يسافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته الجامعية.
- غصن لديه استثمارات عدة في لبنان خصوصاً في مجال صناعة النبيذ وفي القطاعين المصرفي والعقاري.
المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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