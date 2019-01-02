الأربعاء 2 يناير 2019 15:42
شاهد: لهذا حجبت "نتفليكس" حلقة ساخرة تنتقد السعودية
نقل موقع "ميدل إيست آي" ردود الفعل عبر مواقع التواصل على قرار موقع "نيتفليكس" سحب حلقة من برنامج "باتريوت آكت مع حسن منهاج" من التداول في السعودية
وذلك بعد اعتراض سلطات المملكة على الانتقاد الموجه فيها لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بسبب حرب اليمن ومقتل جمال خاشقجي.
- الناشط الحقوقي في النرويج رائد البغدادي ساخرا: رائع عندما يمارس "نيتفليكس" الرقابة على المواد نيابة عن محمد بن سلمان. كثير من العرب كانوا متحمسين واعتقدوا أن إطلاق نتفليكس لفرعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيساعد في تجاوز الرقابة. أعتقد أن هناك نهاية لذلك. فالمال يأتي قبل المبادئ".
- مي الصاداني قالت في "تغريدة" على "تويتر" إنه من المعيب على نتفليكس أن تفعل ما فعلت.
وكانت "نيتفليكس" دافعت عن قرار سحب البرنامج في بيان، وقالت: "نحن ندعم بقوة الحرية الفنية في جميع أنحاء العالم، ونزيل هذه الحلقة فقط في السعودية، بعد أن تلقينا طلبا قانونيًا سليما، وامتثالا للقانون المحلي".
ما القصة؟
كانت تقارير إعلامية أفادت، أمس الثلاثاء، أن شبكة "نيتفليكس" الأمريكية حجبت حلقة من برنامج كوميدي تنتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
- وكالة "بلومبرغ" قالت إن شبكة "نيتفليكس" التلفزيونية حجبت حلقة من برنامج "دليل الوطنية السريع" للكوميدي حسن منهاج عن زبائنها في السعودية.
- الحلقة تضمنت انتقادات لسياسات المملكة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسبب شنه الحرب على اليمن.
- منهاج وصف حرب اليمن بأكبر مأساة في عهد بن سلمان.
- الحلقة تناولت الحديث عن طريقة تعامل السعودية مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي ودعا منهاج خلالها إلى إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية.
- صحيفة فايننشال تايمز نقلت عن مصادرها أن الحجب في السعودية جاء بناء على طلب هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية.
- الهيئة السعودية قالت إن الحلقة تنتهك قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة.
- لا تزال الحلقة متاحة لزبائن نتفليكس على يوتيوب.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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