الأحد 7 مايو 2017 19:11
شاهد: لن تصدق ما قد يفعله هذا الشاب برأسه
لقب سكان محليون في الهند شابا عمره 18 عاما بالرجل المطاط بسبب قدرته العجيبة على تحريك رأسه 180 درجة.
"ياش شاه" المقيم في مدينة سورات لديه القدرة على أن يلف رأسه ويحرك أطرافه كما لو كان من دون عظام في جسده.
يتنافس الشاب الهندي حاليا على تحقيق رقم قياسي عالمي جديد للرجل الأكثر مرونة ويهدف إلى إدراج اسمه في موسوعة الأرقام القياسية "غينيس".
وقال شاه إنه يستمد إلهامه من الأمريكي دانيال براوننغ سميث الذي يعتبر الرجل الأكثر مرونة في العالم.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز