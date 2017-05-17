الدوري الإسباني
الأربعاء 17 مايو 2017 22:52

شاهد: "لمسة يد" واضحة على لاعب ريال مدريد لم يحتسبها الحكم

طالب لاعبو فريق "سيلتا فيغو" الإسباني باحتساب لمسة يد على مدافع فريق ريال مدريد "رافاييل فاران" أثناء لقاء الفريقين اليوم الأربعاء.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف أحرزه كريستيانو رونالدو في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة الثمانية والثلاثين من عمر المباراة لمست الكرة يد رافاييل بالقرب من منطقة الجزاء لكن الحكم لم يحتسبها خطأ على اللاعب وربما ارتأى أنها غير متعمدة.

والمباراة مؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإسباني ، ويأمل النادي الملكي بالفوز فيها ليتصدر المسابقة برصيد 90 نقطة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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كرة قدم
ريال مدريد
سيلتا فيغو

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