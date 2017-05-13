الدوري الإنجليزي
السبت 13 مايو 2017 22:19

شاهد: لماذا ألغى الحكم هدف محرز في مانشستر سيتي؟

ألغى حكم مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي هدفا سجله الجزائري رياض محرز من ضربة جزاء بعد أن ارتكب محرز خطأ أثناء تسديده الضربة.

وتعرض محرز مهاجم ليستر سيتي للعرقلة من جانب جايل كليتشي مدافع مانشستر سيتي في الدقيقة 75 من المباراة فاحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح محرز.

وتقدم محرز وسدد الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا حيث سدد محرز الكرة بقدمه اليسرى في اللحظة التي تعثر فيها لترتطم الكرة بقدمه اليمنى قبل أن تتجه إلى الشباك.

وتنص قوانين اللعبة على أنه لا يمكن للاعب الذي سدد ركلة الجزاء لمس الكرة مرة ثانية قبل أن ترتد من لاعب آخر.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي 2-1.

المصدر
وكالات
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الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
رياض محرز

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