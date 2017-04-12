شاهد: لقطات مفزعة لرياح تطيح بطائرات تهبط في أمستردام

أظهرت لقطات تلفزيونية مفزعة رياح عاصفة تطيح بطائرات خلال هبوطها في مطار أمستردام الدولي، في ظل صعوبة بالغة من جانب طيارين للسيطرة على طائراتهم خلال الهبوط.

ويظهر الفيديو محاولة إحدى الطائرات الهبوط على المدرج، بينما تعصف بها الرياح وتجبرها على التحليق مرة أخرى من أجل محاولة جديدة للهبوط.

ونشر حساب على يوتيوب عملية توثيق لهبوط 52 طائرة شحن عملاقة في مطار أمستردام الأسبوع الماضي، والذي قال إن ذلك اليوم كان واحدا من أسوأ الأيام بالنسبة لطائرات الشحن.