الجمعة 8 سبتمبر 2017 22:37
شاهد: لقطات مصورة لدمار سببه إعصار إيرما
وثق ناشطون الدمار الذي سببه الإعصار إيرما في جزر العذراء البريطانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد نشرت صاحبة حساب على تويتر مقاطع فيديو صورتها يوم الأربعاء للإعصار وهو يضرب بيتها في جزيرة تورتولا.
وأظهرت لقطات صورها شاهد عيان للمكان بعد ظهر الخميس زوارق محطمة في ميناء وجذوع أشجار على الأرض وقد اخترقها ركام طائر.
وضرب الإعصار إرما سلسلة من الجزر الصغيرة في شمال شرق الكاريبي بينها باربودا وسان مارتن وجزر العذراء الأمريكية حيث سوى منازل ومستشفيات بالأرض، وأسقط أشجارا.
المصدر
رويترز
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