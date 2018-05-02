البرازيل
الأربعاء 2 مايو 2018 10:35

شاهد: لقطات مروعة لانهيار مبنى مشتعل في البرازيل

اندلعت النيران في مبنى إداري مهجور يتألف من 26 طابقًا ويعيش فيه حوالي 150 من واضعي اليد، وانهار بشكل مفزع وسط مدينة ساو باولو بالبرازيل، صباح الثلاثاء.

وأدى الانهيار إلى تصاعد سحابة كثيفة من الدخان الكثيف في الجو، وتطاير قطع ملتهبة من الحطام لترتطم بالبنايات المجاورة.

وقالت السلطات إن شخصا واحدًا على الأقل لقي حتفه وفُقد ثلاثة آخرون.

وواصل رجال الإطفاء محاولات إخماد النيران وسط حطام الكتل الخرسانية وقطع المعدن الملتوية.

المصدر
رويترز
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