الاثنين 1 أكتوبر 2018 13:57
شاهد: لقطات مرعبة لإعصار يضرب جزيرة يابانية
قتل شخصان على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين في إعصار قوي اجتاح البرالرئيسي باليابان، الإثنين، وفقً وسائل إعلام محلية.
إعصار ترامي
- قناة "تي بي إس" اليابانية بثت صورًا مرعبة لأمواج عالية تضرب ساحل جزيرة أوشيما جنوبي طوكيو، بالإضافة لسير أشخاص وسيارات في العاصمة وسط أمطار غزيرة ورياح عاتية.
- وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ذكرت أن الاعصار "ترامي" تحرك قبالة سواحل شمال اليابان وتحول إلى عاصفة مدارية بحلول منتصف اليوم.
- "ترامي" دمر خطوط كهرباء وأشجارًا، وتسبب في تعطيل حركة النقل حتى صباح الإثنين، ودعوات حكومية للمواطنين بتوخي الحذر.
مسار الإعصار
- قبل أيام نشرت وكالة الفضاء الأوربية صورًا مذهلة تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية لمركز إعصار ترامي الذي كان يتحرك في طريقه إلى اليابان.
- ترامي من عاصفة قوية إلى إعصار قوي متسببًا في موجة من الفيضانات العارمة والرياح العاتية خلال الأيام الماضية في مناطق كثيرة من شرق أسيا.
- الإعصار القوي توجه نحو الجزيرة الرئيسية في اليابان يوم الأحد، ما أجبر شركات الطيران والسكك الحديدية على إلغاء أو تأجيل رحلات، كما تسبب في انقطاع للكهرباء وعمليات إجلاء من مناطق ما زالت تتعافى من إعصار جيبي الذي اجتاحها الشهر الماضي.
- الإعصار جيبي هو أقوى عاصفة تضرب اليابان في 25 عامًا وغمر مطار كانساي القريب من أوساكا بمياه الفيضانات، ما جعله خارج الخدمة لأيام.
المصدر
أسوشيتد برس
رويترز
كلمات مفتاحية