لبنان
الاثنين 6 أبريل 2020 10:49

شاهد: لقطات متداولة لاغتيال مسؤول في حزب الله جنوبي لبنان

علي محمد يونس، أحد قيادات حزب الله
مواقع التواصل
تداول ناشطون لبنانيون ووسائل إعلام محلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لاغتيال أحد قيادات "حزب الله" في جنوبي لبنان.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلنت في وقت سابق أمس، عن مقتل علي محمد يونس، أحد قيادات حزب الله، من قبل مجهولين.

وأفادت الوكالة بأنه ليست هناك معلومات إضافية حول كيفية مقتله، إلا أنه وفقًا لمصادر غير رسمية فقد كان هذا القيادي في حزب الله مسؤولًا عن ملاحقة "العملاء والجواسيس".

وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه عثر، السبت، على جثة مواطن من بلدة جبشيت جنوبي لبنان، داخل سيارة على الطريق التي تصل بين بلدتي ققعية الجسر وزوطر الغربية، مصابة بطلقات نارية عدة وطعنات سكين.

وأفادت مواقع لبنانية معارضة لحزب الله، أن يونس كان يتولى مسؤولية هامة في الحزب، ويعمل منذ مدة على ملف حساس، دون تحديد طبيعة العمل، بحسب وكالة الأناضول.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل
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