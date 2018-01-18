صربيا
الخميس 18 يناير 2018 12:39

شاهد: لقطات لمداهمة عصابة تهريب مخدرات في بلغراد

ذكرت الشرطة الصربية أنها اعتقلت ثلاثة مواطنين أستراليين يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة دولية لتهريب المخدرات.

وقالت الشرطة في بيان لها، الأربعاء، إن الرجال الذين تم تعريفهم جميعًا بالأحرف الأولى لأسمائهم "مرتبطون" باكتشاف 1280 كيلوغرامًا من الكوكايين بقيمة 500 مليون دولار أسترالي (400 مليون دولار أمريكي) والتي صودرت في أبريل/نيسان من على متن قارب صيني رسا في سيدني بأستراليا.

ونشرت الشرطة لقطات للقبض عليهم، الأربعاء، في بهو فندق في بلغراد، بما في ذلك مصادرة حقيبة مليئة بأوراق نقد أجنبية.

وأوضحت الشرطة أن الاعتقالات تمت خلال "تسليم الأموال"، وأن أحد المواطنين اللبنانيين اعتقل أيضًا واتهم بتزوير وثائق الهوية.

وأضافت الشرطة الصربية أن الاعتقالات تمت بالتعاون مع الشرطة الأسترالية.

المصدر
أسوشيتد برس
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العاصمة الصربية بلغراد

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