اليونان
الثلاثاء 8 أغسطس 2017 10:06

شاهد: لقطات لخسوف القمر فوق معبد يوناني قديم

احتشد عدد كبير من اليونانيين، الاثنين، عند معبد قديم لرؤية مشهد مميز ورائع للغاية لخسوف القمر عند معبد قديم في أثينا.

وارتفع القمر بالكامل فوق معبد بوسيدون في كيب سونيون على الساحل الجنوبي لأثينا، قبل حدوث خسوف القمر الجزئي الذي كان مرئيا أيضًا في السماء ليلا.

وكان القمر بدرًا قبل الخسوف، وبدأ يحوم فوق المعبد اليوناني القديم، حتى حدث خسوف القمر الجزئي في مشهد ساحر.

وفي معبد بوسيدون، والذي سمي باسم "إله البحر" الأسطوري اليوناني القديم، يمكن رؤية القمر البرتقالي المشرق الكبير مكتمل الضوء على البحر أدناه.

وكثيرا ما يشار إلى القمر الكامل في أغسطس/ آب باسم "سمك الحفش" القمر، الذي سمي على اسم الأسماك من قبل القبائل الأمريكية الأصلية، الذين وجدوا الأسماك أسهل في الصيد في ذلك الوقت.

المصدر
رويترز
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