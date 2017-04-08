الولايات المتحدة
السبت 8 أبريل 2017 16:15

شاهد: لقطات غريبة لأنثى تمساح تقود صغارها

رصد مقطع مصور لقطات غريبة لأنثى تمساح تقود صغارها نحو منزلها الجديد داخل ملعب غولف في فلوريدا بالولايات المتحدة.

وبحسب شبكة إيه بي سي الأمريكية، رصد أحد رواد الملعب ويدعى "شارون وايتينغ" المشهد الغريب الذي ظهرت فيه الأم تقود 16 تمساحًا صغيرًا وتنتقل بهم من بركة مياه أوشكت على الجفاف، إلى بركة أخرى على ملعب روتندا الرطب للغولف.

وظهر الصغار وهم يسيرون أمام الأم بينما تبدو كالقائد الذي يشرف على تحركات فريقه، وذكر وايتينغ أنه يتابع الأنثى مذ وضعت صغارها في أواخر فبراير/شباط الماضي، وغالبا ما تظهر مغادرة أو مقبلة على صغارها لإحضار الطعام.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أمريكية
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الولايات المتحدة
فلوريدا
أنثى تمساح
تماسيح صغيرة
ملعب غولف
بركة مياه
جفاف الأحواض
تمساح
قائد

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