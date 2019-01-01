الثلاثاء 1 يناير 2019 13:03
شاهد: لقطات صادمة لأمريكيين يجرّان طفلين داخل مأوى للمهاجرين
أظهر تسجيل مصور نشرته وزارة الصحة في ولاية أريزونا الأمريكية، موظفين بأحد مراكز إيواء المهاجرين جنوب غربي الولاية، وهما يجّران طفلين ويسحبانهما من أرجلهما ويدفعانهما داخل المرافق.
ما القصة؟
- وسائل الإعلام المحلية كانت قد أثارت عدة شكاوى سابقة حول تراخيص وتفتيش المرافق الصحية ومراقبة السلوكيات في مآوي المهاجرين في الولاية الأمريكية، وكذلك الشكاوى الواردة في المرافق المرخصة.
- وفقًا لبيان وزارة الصحة، تم تحديد هذا التسجيل المصور خلال التحقيقات في إحدى الشكاوى التي وردت عبر تقرير محلي في إحدى وسائل الإعلام.
- الصحافة المحلية نشرت الفيديو لأول مرة، يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن الفيديو تم تصويره في منطقة "هاسيندا ديل سول".
- في يوم 19 سبتمبر 2018، أعلنت الوزارة نيتها إلغاء جميع تراخيص مراكز الإيواء جنوب غربي الأريزونا وعددهم الـ13.
- المرفق الذي تم فيه تسجيل مقطع الفيديو فيه لم يعد قيد التشغيل الآن، بسبب إلغاء الترخيص كما هو مذكور في بيان الوزارة.
- في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، استنجدت وزارة الأمن الأمريكية بوزراة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لتأمين مأوى لآلاف المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية، بعد تصاعد الاحتجاجات على المعاملة السيئة التي يلقاها هؤلاء من السلطات، لاسيما في تكساس وأريزونا ونيو مكسيكو وكاليفورنيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية