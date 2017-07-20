تشيلي
الخميس 20 يوليو 2017 11:11

شاهد: لقطات ساحرة لصحراء تشيلي تتحول لبحر من الزهور

تحولت صحراء أتاكاما في تشيلي لبحر من الأزهار البرية في شهر يوليو/تموز، التي تفتحت قبل موعدها في مشهد خرافي بفضل الأمطار الغزيرة ما جعلها وجهة مميزة للسياح من كل مكان.

وعبر الزوار عن انبهارهم بالإزهار الرائع الذي يغطي طوبوغرافيا بنية طبيعية مع مجموعة من الألوان الساحرة.

وكان آخر ازدهار كبير حدث في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015.

ويقول الخبراء إنه في الوقت الذى لم يكن فيه هذا الازدهار متوقعًا حتى أغسطس/آب أو سبتمبر/أيلول، فإن الأمطار الغزيرة الأخيرة تسببت في تفتح الزهور قبل الموعد المحدد بشهرين تقريبًا.

وعلى مدار السنة، تجذب أتاكاما السياح إلى المتنزهات الوطنية، والشواطئ البكر، والمناظر الجبلية الخلابة والمناطق الطبيعية والمحميات.

وبينما يتم تشجيع السياح على الاستفادة من واحدة من المواقع التراثية في تشيلي، حث خبراء الغابات الزوار على البقاء على مسارات وعدم الإخلال بعجائب الطبيعة.

المصدر
رويترز
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