فضاء
الثلاثاء 25 يوليو 2017 10:05

شاهد: لقطات استثنائية للشفق القطبي يغلف الأرض باللون الأخضر

التقط رائد فضاء ناسا، جاك فيشر، مشهدا غير عادي للشفق القطبي على الأرض من خلال لقطات ضوئية استثنائية رائعة، يوم الأحد.

وأظهر الفيديو الفاصل الزمني، الذي تم التقاطه على ارتفاع 250 ميلا (402 كيلومترا) فوق الأرض وبسرعة 17 ميلا ونصف الميل في الساعة (28 كيلومترا و164 مترا/ساعة)، وفقًا لفيشر.

وأظهرت اللقطات النادرة، الألوان الخضراء النابضة بالحياة التي تتراقص حول الغلاف الجوي للأرض.

فيشر، الذي يقبع حاليًا على متن محطة الفضاء الدولية، شارك المشهد الخرافي على شبكة الإنترنت ليحظى بمشاهدة خيالية.

وغرد عبر حسابه على تويتر "لقد سألني الناس ما هو، إنه (بوريتو من الذهول خُنق في صلصة رهيبة)، فهو يبدو كصلصة رهيبة خضراء اللون".

والبوريتو هو نوع من المأكولات المكسيكية، يتكون بشكل رئيسي من خبز التورتيلا ملفوف بشكل أسطواني ليحتوي ما بداخله، وتكون الحشوة عادة من اللحم أو الأرز أو الفاصولياء مع الصلصلة أو الأفوكادو والجبن.

ويحدث الشفق نتيجة الاصطدامات بين الجسيمات الغازية للأرض والمادة الصادرة عن الغلاف الجوي للشمس، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

المصدر
رويترز
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