فيروس كورونا
الجمعة 17 أبريل 2020 08:30

شاهد: لقاء السحاب.. عجوز فوق رافعة ليقابل زوجته من خلف النافذة

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التضحية التي قدمها العجوز "نيك أفتاجز" رغبة في رؤية زوجته "ماريون" الممرضة بإحدى مستشفيات مدينة ماساتشوستس.

وقام "نيك" البالغ من العمر 88 عاماً بركوب رافعة لكي يرى زوجته من خلف نافذة المستشفى الذي تعمل به وتسهر على راحة المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وعلق نيك ورقة على ملابسه كتب عليها "أحبك حبيبتي". واستمر زواج "نيك" من "ماريون"  ما يزيد على 60 عاما.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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فيروس كورونا
أمريكا

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