شاهد: لفتة رائعة من صلاح تجاه زميله في ليفربول

قام النجم المصري محمد صلاح بلفتة رائعة تجاه زميله في فريق ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر.

وقام صلاح بإهداء جائزة أفضل لاعب في المباراة التي حصل عليها لزميله الإنجليزي جيمس ميلنر، بمناسبة وصول الأخير إلى 500 مباراة لعبها في مختلف المسابقات مع عدد من الأندية. وبدا ميلنر متأثرا بعد إهداء صلاح الجائزة له.

مسيرة مذهلة

جيمس ميلنر لاعب ليفربول احتفل بكونه اللاعب رقم 13 الذي يشارك في 500 مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح منح جائزة أفضل لاعب التي حصل عليها في المباراة أمام بورنموث إلى زميله البالغ عمره 32 عاما تكريما له على هذا الإنجاز.

صلاح أبلغ زميله ميلنر أثناء حديثهما بعد مع شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية "إنها مسيرة مذهلة. يجب أن أوجه إليه التهنئة على هذه المسيرة المذهلة. إنه يستحق هذه اليوم. لن آخذها".

مع احتفاظه بكرة المباراة بعد تسجيله الثلاثية الثانية له مع ليفربول أضاف اللاعب المصري "لم تكن طريقة سيئة على الإطلاق (العودة للتسجيل). استمتعت بالهدف الأخير بشكل خاص. كنت أشعر بالهدوء".

بعودته إلى مستواه الرائع بعد بداية متعثرة هذا الموسم أضاف صلاح: "آمالي كبيرة للغاية. أعلم أن الجميع يضع آمالا كبيرة علي، لكن الأهم بالنسبة لنا الفوز في كل مباراة وصدارة البطولة".

بالنسبة لميلنر كان يوما استثنائيا بعد 16 عاما من الخبرة في الدوري الممتاز. وقال "إنها طريقة مثالية للاحتفال (بالمباراة رقم 500)". وتابع "لم يكن أفضل أداء لنا هذا الموسم لكننا تمتعنا بفعالية أمام المرمى وقمنا بالعمل وهذا الرجل (صلاح) مذهل، يمكنه الفوز بمباراة بمفرده".

هاتريك صلاح