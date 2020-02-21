كرة القدم
الجمعة 21 فبراير 2020 13:17

شاهد: لفتة إنسانية.. لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يتسلم كأس السوبر المصري

كرّم الزمالك لاعبه الناشئ سعد محمد بإتاحة الفرصة له ليحمل كأس السوبر المصري برفقة قائد الفريق شيكابالا على منصة التتويج
مواقع التواصل
أشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتسلم سعد محمد، لاعب ناشئي نادي الزمالك ، مصاب بمرض السرطان كأس السوبر المصري، بعد تغلب الفريق الأبيض على الأهلي في كأس السوبر المصري.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 4-3 في ضربات الجزاء بالمباراة التي أقيمت أمس الخميس على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليحقق كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه.

وفي لفتة إنسانية، كرّم الزمالك لاعبه الناشئ المصاب بالسرطان، سعد محمد، بإتاحة الفرصة له ليحمل كأس السوبر المصري برفقة قائد الفريق شيكابالا على منصة التتويج.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق الذي انضم للأهلي أخيرا بديلا، وسط أجواء متوترة، وهتافات متبادلة بين جماهير الفريقين التي ملأت مدرجات الملعب.

وكشف مدرب الأهلي رينيه فايلر، أن كهربا تم طرده من الحكم بعد أن دخل في مشادات مع لاعبي الزمالك عقب نهاية المباراة.

وأخفق السنغالي أليو بادجي ومحمد هاني في التسجيل للأهلي بينما أهدر المغربي أشرف بنشرقي ركلة واحدة للزمالك.

وسجل ركلات الأهلي التونسي علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي، بينما سجل للزمالك في ركلات الترجيح محمود علاء والتونسي فرجاني ساسي وطارق حامد وعبد الله جمعة.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة الماضي في العاصمة القطرية الدوحة بفوزه على الترجي التونسي 3-1. 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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