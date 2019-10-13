الأحد 13 أكتوبر 2019 23:50
شاهد: لعنة المباريات الودية تطارد نيمار
لم يكد نيمار نجم البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي يهنأ بعودته من الإصابة التي تعرض لها في يونيو/حزيران الماضي وأبعدته عن الملاعب عدة شهور حتى عاودته إصابة جديدة.
التفاصيل
- تعرض نيمار للإصابة بتمزق في عضلة الفخذ أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام نيجيريا الأحد، وهي المباراة الودية التي أقيمت بسنغافورة وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.
- تعرض نيمار للإصابة في الدقيقة 12 ليخرج من الملعب وينزل بدلا منه كوتينيو.
- ويبدو أن لعنة المباريات الودية أصبحت تطارد نيمار حيث تعرض للإصابة في مباراتين وديتين في أقل من ستة أشهر.
- الإصابة الأولى كانت أمام المنتخب القطري في شهر يونيو/حزيران الماضي، وتعرض فيها نيمار لتمزق في أربطة الكاحل، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب قرابة ثلاثة أشهر.
- أما الإصابة الثانية فهي التي تعرض لها اليوم أمام نيجيريا وهي عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية للفخذ اليسري، ومن المنتظر أن تبعده عن الملاعب لفترة لا تقل عن أسبوعين.
المصدر
الجزيرة مباشر