الثلاثاء 16 أبريل 2019 11:36
شاهد: لعب بالكرة فوق جماجم المسلمين خلال اقتحام مقبرة بيافا
اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، مقبرة الإسعاف الإسلامية في يافا، تمهيدا لنبشها وتجريفها لصالح أحد المشاريع، فيما شب حريق ليل أمس في المصلى المرواني بالمسجد الأقصى.
اقتحام المقبرة.. "كرة قدم فوق جماجم المسلمين":
- شهود عيان قالوا إن قوات كبيرة من الاحتلال، اقتحمت مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا شمال غربي القدس المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، لحماية طواقم بلدية الاحتلال التي تسعى لنبش الأضرحة وتجريف المقبرة لصالح إنشاء مشروع على أرضها.
- شرطة الاحتلال قامت بتطويق المقبرة من كافة الجهات ومنعت المواطنين العرب من الوصول إليها، وسط مخاوف من إقدام البلدية على نبش القبور وانتهاك حرمة المقبرة.
- المحامي محمد دريعي رئيس الهيئة الإسلامية في يافا، من جانبه، دعا الأهالي إلى الوجود على وجه السرعة في أرض المقبرة، وذلك في محاولة للتصدي لجرافات البلدية وقوات شرطة الاحتلال التي تقتحم المقبرة وباشرت بنبش القبور لصالح إقامة مشروع.
- دريعي: كما تعودنا أن شرطة وبلدية الاحتلال لا تحترمان مشاعرنا كمسلمين في مدينة يافا، فهما الآن يقومان بالكشف عن العظام بهدف الاستمرار بتخطيط البناء فوق مقبرة الإسعاف.
- دريعي: نوجه رسالة لكل مسلم شريف في مدينة يافا أن لا تلوثوا أيديكم مستقبلًا في أيدي بلدية وشرطة الاحتلال، وهذا واجب شرعي وديني من الدرجة الأولى ضرورة الوجود هنا بشكل فوري في أرض المقبرة للحيلولة دون نبش القبور. هذا نداء استغاثة، وهذا واجبنا تجاه مقدساتنا.
- تجمع بالفعل عدد كبير من شباب مدينة يافا وأعضاء الهيئة الاسلامية المنتخبة في محيط المقبرة في محاولة لمنع اقتحامها والحيلولة دون تجريفها وانتهاك حرمتها.
- الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، أنهت مؤخرًا، طمر القبور بعد نبشها من قبل سلطة الآثار وبلدية الاحتلال، إلا أن بلدية تل أبيب أصرت على نبشها للمشروع الذي تنوي إقامته على أراضيها.
- خلال اقتحام المقبرة، قام أحد موظفي بلدية الاحتلال بالاستخفاف بمشاعر المسلمين عبر لعب كرة القدم فوق "جماجم وعظام الموتى" في مقبرة الإسعاف الإسلامية، ضاربًا بعرض الحائط حرمة المقبرة والموتى فيها، وفق موقع "يافا 48".
- بلدية الاحتلال عقبت في بيان اليوم، بأنها تقوم بأعمال فحص وقياسات هندسية في قطعة الأرض التي من المُفترض أن يُقام عليها مأوى للمشردين في شارع اليزابيت برغنر في يافا، و"تنوي البلدية مواصلة أعمال البناء مع الحفاظ قدر الإمكان، على عدم المساس بالعظام، وذلك من منطلق مراعاة مشاعر أبناء الطائفة".
حريق في المصلى المرواني:
- فريق إطفائية المسجد الأقصى تمكن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. حصلت أضرار في الموقع، دون أن تقع إصابات بشرية.
- مصدر في الأوقاف الإسلامية: إن الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح.
- دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، قالت في بيان مساء الإثنين، أشادت فيه بطاقم إطفائية المسجد، الذي تمكن من السيطرة على الحريق الذي نشب في غرفة الحارس في ساحة المرواني "نتيجة عبث الفتيان".
- الأوقاف أهابت بـ"المصلين القاطنين حول المسجد وفي البلدة القديمة توعية أطفالهم بعدم العبث بالنار وخصوصا داخل المسجد الأقصى، والذي كانت نتيجته احتراق غرفة الحارس في ساحة المرواني، وتنمية حبهم للمسجد الأقصى والحفاظ عليه وحسن الرباط فيه وعدم اللعب أو المس بممتلكاته".
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استنكر الحريق الذي اندلع على سطح المصلى المرواني في الأقصى، وحذر من أي استهداف لهذه الأماكن المقدسة، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها "لما تمثله من قيمة دينية وإنسانية كبيرة لنا".
المصدر
الجزيرة مباشر
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