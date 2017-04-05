الأربعاء 5 أبريل 2017 13:43
شاهد: لص ينسى وضع غطاء للوجه خلال السرقة
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة للص نسي وضع غطاء للوجه خلال قيامه بالسرقة.
وأظهر المقطع اللص وهو يدخل إلى أحد المتاجر في مدينة واشنطن ثم يتجه إلى مكان دفع النقود.
وبعد أن هدد العامل في المتجر لأخذ النقود، لاحظ اللص أنه لا يضع قناعا على وجهه، فقام بسحبه على وجهه وهو مرتبك.
وقالت الشرطة إن كاميرات المراقبة التي التقطت الفيديو وصورا أخرى للص كانت ظاهرة وواضحة.
وفر اللص بعد أن انتهى من سرقته ومعه حفنة من الدولارات.
المصدر
ديلي ميل
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