الثلاثاء 11 أبريل 2017 20:49
شاهد: لصوص يقتحمون متجر أسلحة في أمريكا بشاحنة
تجري الشرطة الأمريكية عملية بحث عن مجموعة لصوص اقتحموا واجهة متجر للأسلحة في ولاية فلوريدا بشاحنة وسرقوا المتجر في دقائق معدودة مساء الأحد.
ونشرت شرطة منطقة " زيفيرهيلز" بولاية فلوريدا لقطات من شريط المراقبة، تظهر اللصوص وهم يقتحمون الواجهة الزجاحية لمتجر "صن شاين ستيت" للأسلحة.
وقالت الشرطة إن ثلاثة لصوص على الأقل سرقوا "كمية غير معروفة من الأسلحة النارية والذخيرة" قبل أن يفروا من موقع الحادث.
وعثرت الشرطة على الشاحنة في وقت لاحق محروقة في منطقة غابات قريبة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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