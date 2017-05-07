الأحد 7 مايو 2017 00:49
شاهد: لسعة حشرة تجبر سائق دراجة نارية على التوقف خلال سباق في إسبانيا
اضطر سائق الدراجات النارية الإنجليزي، كال كروتشيلو، على التوقف في منتصف مشاركته (السبت) في الجولة التأهيلية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى.
البريطاني البالغ من العمر 35 عاما أجبر على التوقف عند تخطي منعطف بعد تعرضه للسعات من حشرة كانت داخل الزي الذي ارتداه، خلال الجولة التأهيلية في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى للدراجات النارية (موتوجي بي).
ورغم ذلك الحادث سجل كروتشيلو ثالث أسرع وقت في الجولة إذ دار حول حلبة خيريز في دقيقة وثمان وثلاثين ثانية.
المصدر
أسوشيتد برس
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