الصين
الاثنين 24 يوليو 2017 12:39

شاهد: لحظة ولادة باندا عملاقة في محمية طبيعية

أنجبت دبة الباندا العملاقة جون تشو، ديسمة أنثى، الأحد، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين.

ورصدت لقطات فيديو لحظة ولادة الباندا الأم لصغيرتها، وقال دونغ تشاو، من محمية وولونغ الطبيعية، إن الأم جون تشو البالغة من العمر 14 عامًا، ووليدتها التي يبلغ وزنها 163.8 غرام، تتمتعان بصحة جيدة.

وأضاف دونغ أنه منذ يونيو، أرسلت تشو إشارات ما قبل الولادة في 24 يونيو، وقال إنه وزملاءه رصدوا عن كثب الباندا لمدة شهر تقريبًا.

وقال "إن جون تشو عرضت سلوكًا قبل الولادة في 24 يونيو، واستمرت في عرض علامات قوية قبل الولادة بعد فترة 28 يومًا".

وأنجبت جون تشو اثنين من الدياسم الذكور في عامي 2010 و 2015 على التوالي. 

المصدر
رويترز
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