شاهد: لحظة وقوع زلزال قوي ضرب شرق تركيا

الزلزال أسفر عن وقوع قتلى وانهيار مبان بمدينة ألازيغ شرقي تركيا

قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا شدته 6.9 درجة ضرب شرق تركيا اليوم الجمعة، وقالت منظمات إغاثة تركية إنها بصدد إرسال فرق إلى المنطقة.



وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن السكان شعروا بالزلزال في عدة مناطق من البلاد. وأوردت وسائل إعلام محلية لبنانية أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.

لحظة الزلزال قبل قليل من ولاية إيلازيغ شرقي تركيا pic.twitter.com/yuXnh74bDT — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) January 24, 2020

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في تغريدة عبر تويتر، أن زلزال بقوة 6.8 على مقياس ريختر، ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا.





وذكرت الإدارة أن هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر وقعت في قضاء سيفريجه، وأخرى بقوة 5.1 درجات وقعت في قضاء باسكيل، في ألازيغ، عقب الزلازل الذي ضرب الولاية.

Merkez üssü #Elazığ Sivrice olan ve çevre illerden hissedilen 6.8 şiddetindeki #Deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarınıza geçmiş olsun...pic.twitter.com/7xRiZYAY6Z — Gereksiz Adam 📸 (@sensin_2019) January 24, 2020

وأشارت إلى أن الهزة الارتداية الأولى وقعت على عمق 7.03 كيلومتر، والثانية على عمق 10.62 كيلومتر.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة حتى الآن جراء الزلزال.

وتابع صويلو في تصريحات صحفية أن هناك أضرار كبير في المباني ببعض المناطق والقرى.