كوارث طبيعية
الجمعة 24 يناير 2020 22:49

شاهد: لحظة وقوع زلزال قوي ضرب شرق تركيا

الزلزال أسفر عن وقوع قتلى وانهيار مبان بمدينة ألازيغ شرقي تركيا
غيتي
قال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إن زلزالا شدته 6.9 درجة ضرب شرق تركيا اليوم الجمعة، وقالت منظمات إغاثة تركية إنها بصدد إرسال فرق إلى المنطقة.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن السكان شعروا بالزلزال في عدة مناطق من البلاد. وأوردت وسائل إعلام محلية لبنانية أن السكان في مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضا بالزلزال.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في تغريدة عبر تويتر، أن زلزال بقوة 6.8 على مقياس ريختر، ضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا.

 

وذكرت الإدارة أن هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر وقعت في قضاء سيفريجه، وأخرى بقوة 5.1 درجات وقعت في قضاء باسكيل، في ألازيغ، عقب الزلازل الذي ضرب الولاية.

وأشارت إلى أن الهزة الارتداية الأولى وقعت على عمق 7.03 كيلومتر، والثانية على عمق 10.62 كيلومتر.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة حتى الآن جراء الزلزال. 
وتابع صويلو في تصريحات صحفية أن هناك أضرار كبير في المباني ببعض المناطق والقرى.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل (665251
كلمات مفتاحية
زلزال
شرق تركيا
كوارث طبيعية

اقرأ أيضا

Thumbnail
اختفاء ثلاثة فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة كاثوليكية في بغداد [صور]
Thumbnail
ألماني يقتل والديه و4 آخرين من عائلته

الأكثر قراءة

  1. اختفاء ثلاثة فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة كاثوليكية في بغداد [صور]
  2. ألماني يقتل والديه و4 آخرين من عائلته
  3. شاهد: لحظة وقوع زلزال قوي ضرب شرق تركيا
  4. البنتاغون يكشف إصابات الجنود الأمريكيين جراء الضربات الإيرانية
  5. الغارديان: السعودية خططت للتجسس على خطيبة خاشقجي في بريطانيا