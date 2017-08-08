الثلاثاء 8 أغسطس 2017 10:33
شاهد: لحظة وقوع انهيار أرضي ضخم وفرار العشرات
وقع انهيار أرضى ضخم في جنوب غربي الصين، الأحد، ما أدى إلى توقف الطريق الرئيسي لمدة ثلاث ساعات تقريبًا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.
وأظهرت لقطات رصدها هاتف خليوي وبثت على شاشات التلفزيون، الناس وهم يفرون من سحابة الغبار الكبيرة الناتجة عن الانهيار الأرضي على الطريق السريع الوطني 213 الواقع في ماو بمقاطعة سيتشوان.
وذكر تليفزيون الصين المركزي، إن الانهيار الأرضي تسبب في تعثر حوالى 20 ألف متر مكعب من الطين على التلال، بيد أنه لم يصب أحد بجروح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة.
المصدر
رويترز
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