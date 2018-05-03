بريطانيا
الخميس 3 مايو 2018 14:46

شاهد: لحظة وقوع انفجار خلال احتفال يهودي في لندن

قالت الشرطة البريطانية (الخميس) إن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء حريق كبير اندلع بسبب انفجار مشاعل أقيمت خلال احتفال يهودي شمالي العاصمة البريطانية لندن.

وقالت شرطة ضاحية هاكني على تويتر: "أصيب عشرة أفراد بجروح طفيفة بسبب حريق كبير شب خلال احتفالات للطائفة اليهودية في ريفنزديل رود في ستامفورد هيل".

وأضافت الشرطة: "لم ترد تقارير عن مزاعم جنائية. ولم تقع إصابات خطيرة".

ووصف تقرير أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية اليومية في وقت سابق الحادث بأنه انفجار.

المصدر
وكالات
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اندلاع حريق
الطائفة اليهودية
إصابات

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