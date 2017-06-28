الأربعاء 28 يونيو 2017 18:34
شاهد: لحظة وفاة مأذون أثناء عقد قران ابنته بمصر
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة وفاة مأذون أثناء عقده قران ابنته في محافظة القليوبية بمصر.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن المأذون وهو والد العروس وافته المنية فجأة أثناء لحظة عقد القران .
وبحسب موقع "مصراوي" فإن حضور عقد القران في إحدى قرى مركز "طوخ" فوجئوا بوفاة المأذون "مرسي خليل سلامة" أثناء عقد قران ابنته، وتعالت أصوات الحضور بالصراخ فيما أكد الطبيب حالة الوفاة بالسكتة القلبية.
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية