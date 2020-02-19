العراق
الأربعاء 19 فبراير 2020 12:15

شاهد: لحظة وفاة عراقي خلال لقاء مباشر على الهواء

أظهرت لقطات مصورة، لحظة وفاة مسن عراقي أثناء حديثه لبرنامج تلفزيوني في بث حي على الهواء مباشرة، من داخل مستشفى اليرموك بالعاصمة بغداد.

وكشفت مستشفى اليرموك التعليمي في بيان، الثلاثاء، ملابسات وفاة الرجل لافتة إلى أن المتوفى كان يراجع الاستشارية الطبية بعد تعرضه لأزمة صحية حادة إثر إزالة أحد ممتلكاته من قبل أمانة بغداد.

ونقلت إدارة المستشفى عن ذوي المتوفى، أن الأخير تعرض صباح أمس للأزمة بعد قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة، ما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية.

وعند وصول الرجل إلى المستشفى، كانت إحدى الفضائيات تنقل لقاءً على الهواء بشأن الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى.

وأضافت إدارة المستشفى أن الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة، وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة، ما أدى إلى وفاته في الحال، مؤكدة أن المتوفى لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التلفزيونية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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