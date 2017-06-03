الفلبين
السبت 3 يونيو 2017 14:08

شاهد: لحظة هجوم على كازينو في الفلبين أوقع 37 قتيلا

نشرت الشركة المالكة لكازينو مانيلا، الذي تعرض لهجوم مؤخرا، لقطات للحظات الهجوم.

وأظهرت اللقطات رجلا مسلحا يقتحم الكازينو ويطلق النار، قبل أن تظهر لقطات أخرى الرجل وهو يلقي سائلا على طاولات القمار قبل أن يشعل النار فيها ثم يفر هاربا إلى فندق مجاور حيث عثر على جثته متفحمة.

وقتل 37 شخصا في الهجوم نتيجة استنشاق الدخان.

وأعلن تنظيم الدولة في بيان على شبكة الإنترنت مسؤوليته عن الحادث، لكن الشرطة الفلبينية قالت إنها تعتقد أن الحادث مجرد سطو مسلح.

المصدر
أسوشيتد برس
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الفلبين
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كازينو
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تنظيم الدولة

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