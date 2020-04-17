روسيا
الجمعة 17 أبريل 2020 09:27

شاهد: لحظة هبوط طائرة روسية بعد تعرضها لضربة برق واشتعال النيران بها

نشرت السلطات الروسية مقطع فيديو جديد لطائرة الركاب الروسية التي هبطت اضطراريا في مطار العاصمة موسكو في مايو/ أيار من العام الماضي.

ويظهر المقطع الطائرة أثناء هبوطها واشتعال النيران بها.

وكانت الطائرة قد هبطت بعد تعرضها لضربة برق بعد إقلاعها بوقت قصير.

وأسفر الحريق عن مصرع 41 شخصا من الركاب وإصابة 10 آخرين.

وقالت السلطات الروسية إن الطائرة -وهي من طراز "سوخوي سوبرجت 100"- كانت في طريقها إلى مدينة مورمانسك، لكن طاقمها اضطر إلى العودة سريعا بسبب اندلاع حريق في أحد المحركات بسبب تعرضه لضربة برق.

وتمكنت الطائرة من الهبوط فقط بعد المحاولة الثانية، لكن الحريق استمر وانتشر في جزء كبير منها.

وأفاد شهود عيان بأن بعض الركاب -الذين بلغ عددهم 73، بالإضافة إلى أفراد طاقمها الستة- كانوا يحاولون الخروج من الطائرة وهي لا تزال تسير على المدرج.

وقال مصدر لوكالة إنترفاكس إن "الطائرة وجهت نداء استغاثة بعد إقلاعها، لقد حاولت القيام بهبوط اضطراري لكنها لم تنجح في المرة الأولى، وفي المرة الثانية اصطدم هيكلها بالأرض واندلعت فيها النار".

والطائرة هي أول طائرة مدنية روسية الصنع بعد الحقبة السوفياتية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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