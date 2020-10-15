حوادث
الخميس 15 أكتوبر 2020 23:33

شاهد: لحظة نجاة سائق شاحنة من الموت بعد إطلاق النار عليه

السائق لجأ إلى الاختباء واضطر إلى قيادة السيارة دون النظر إلى الطريق
مواقع التواصل
نجا سائق شاحنة على طريق سريع، من الموت، بعد إطلاق النار عليه من قبل ثلاثة من قطاع الطرق، في منطقة كوازولو ناتال قرب مدينة لاديسميث، بجنوب أفريقيا.

ونشر حساب "SA Trucker"، المهتم بسائقي الشاحنات في البلاد، مقطع فيديو، وثقته كاميرا داخلية في الشاحنة، للحظة إطلاق النار على السائق، أثناء استماعه إلى الموسيقى؛ ليلجأ إلى الاختباء واضطر إلى قيادة السيارة دون النظر إلى الطريق.

وفي مقطع ثان نشره نفس الحساب، أظهر ثلاثة أشخاص على جانبي الطريق، وهم يطلقون عددا من الرصاصات على السائق؛ والتي أصابت زجاج نافذة الشاحنة فقط.

وبحسب مصادر صحفية، فإن السائق توجه عقب الحادث يوم الأحد الماضي، مباشرة إلى مركز شرطة المدينة للإبلاغ عنه، ولكن حتى الآن لا يوجد أي رد من مصادر شرطية بخصوص ذلك الحادث.

المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر

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