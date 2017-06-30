حيوانات
الجمعة 30 يونيو 2017 22:58

شاهد: لحظة نادرة لولادة وحيد قرن

التقطت كاميرا مراقبة لحظة ولادة نادرة لحيوان وحيد قرن أسود بحديقة حيوان تشيستر في بريطانيا.

وكان حيوان القرن الوليد هو الثاني خلال أيام؛ حيث ولد قبله صغير آخر، ما مثل دعما مهما لهذا الحيوان المهدد بالانقراض حول العالم.

والتقطت كاميرا مراقبة في حديقة حيوان تشيستر لحظة ولادة وحيد القرن الصغير في 19 يونيو/حزيران من الأم كيتاني (20 عاما)، حيث تمكن الوليد الصغير من المشي بعد ولادته بدقائق.

ووضعت أنثى وحيد قرن أخرى تدعى زوري (10 سنوات) مولودا آخر بعد أسبوع، ما يرفع عدد وحيد القرن الأسود في حديقة تشيستر إلى 10.

ويعتقد أن عدد حيوانات وحيد القرن الأسود في موطنه الأصلي بأفريقيا يبلغ أقل من 650 حيوانا فقط.

المصدر
أسوشيتد برس
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حيوانات مهددة بالإنقراض

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