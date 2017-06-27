حوادث
الثلاثاء 27 يونيو 2017 14:20

شاهد: لحظة مقتل كولونيل أوكراني بانفجار سيارة ملغومة

أظهرت لقطات مصورة من كاميرات مراقبة لحظة مقتل كولونيل بالمخابرات العسكرية الأوكرانية في انفجار سيارة ملغومة وسط العاصمة كييف، الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن ضابطًا في المخابرات العسكرية برتبة كولونيل قُتل في انفجار سيارة ملغومة في كييف، فيما وصفته بأنه "عمل إرهابي".

وقال البيان "نتيجة للانفجار، قُتل الكولونيل ماكسيم شابوفال العضو في إدارة المخابرات الرئيسية في الوزارة".

ولم تذكر الشرطة أو الوزارة مزيدًا من التفاصيل أو تتطرق إلى من ربما يكون وراء الهجوم.

وذكرت وزارة الداخلية أن شخصًا أُصيب أيضا في الانفجار الذي وقع في وسط كييف.

 ومنذ تفجر القتال مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في 2014، زاد عدد الحوادث التي بينها تفجيرات خارج منطقة الصراع غير أن انفجار سيارات ملغومة يعد أمرًا نادرًا نسبيًا.

وقالت الشرطة إن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة الضابط انفجرت أثناء سيرها الساعة 0516 بتوقيت غرينتش.

ووقعت آخر عملية من هذا النوع في كييف في يوليو/تموز 2016 عندما قُتل بافل شيريميت، الصحفي البارز المتخصص في الصحافة الاستقصائية، في انفجار عبوة ناسفة بسيارته.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
أوكرانيا
كييف
انفجار
سيارة ملغومة
مقتل
كولونيل
المخابرات العسكرية الأوكرانية
عمل إرهابي

اقرأ أيضا

Thumbnail
محكمة تحمل هولندا مسئولية مقتل 300 مسلم في "سربرينيتشا"
Thumbnail
شاهد: "السهول الكبرى" تستقبل مولود قرد الثلج النادر

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: هل توافق أنها أصعب التمريرات في تاريخ كرة القدم؟
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة