الجمعة 19 مايو 2017 21:16
شاهد: لحظة مروعة لغرق طفل داخل مركز للسباحة
التقطت كاميرا مراقبة في مركز للسباحة بالصين لحظة مروعة لطفل انقلب رأسه في الماء لأكثر من دقيقة قبل أن يتم إنقاذه.
وكان الطفل يلعب في مسبح بمدينة تشاويوان الصينية وحده من دون أية رعاية حينما انقلبت به عوامة السباحة وظل رأسه عالقا داخل الماء.
وبعد 72 ثانية ظل الطفل فيها يحاول المقاومة داخل الماء رآه شخص من وراء النافذة الزجاجية فاندفع إلى الغرفة لإنقاذه.
ووفقا لمركز ليو باوبى للسباحة فإن الطفل نقل إلى المستشفى وهو في حال الخطر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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