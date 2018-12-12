شاهد: لحظة مؤثرة لفلسطينية تودع طفلها الشهيد.. ماذا قالت؟

شيع الآلاف ظهر اليوم جثمان الشهيد الطفل أحمد ياسر أبو عابد (4 أعوام و8 أشهر)، والذي استشهد متأثرًا بإصابته الأسبوع الماضي أثناء مشاركته في جمعة "انتفاضة الحجارة" جنوبي غزة.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد بمدينة خانيونس للصلاة عليه، ومواراته الثرى بمقبرة الشهداء، كما انتشر فيديو لوالدة الطفل الشهيد تحكي آخر لحظات جمعتها به قائلة "طلب مني كيكة وبعد ما أكلها طلع زي الطير عند الحدود".

وندد المشاركون في التشييع بجريمة قتل الطفل خلال مشاركته في مسيرات العودة مطالبين بمحاكمة قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر بقتله وقتل بقية المتظاهرين.

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 من مارس/ أذار الماضي بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعيًا، للمطالبة بحق العودة ورفع الحصار "الإسرائيلي" المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وأظهرت إحصائية رسمية لوزارة الصحة استشهاد 220 مواطنًا منهم 34 طفلا، و5 إناث، وإصابة 24 ألفا في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس/ آذار الماضي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات وصور الطفل الشهيد واضافوا عليها أغنيات تمجد الشهداء ومسيرات النضال للشعب الفلسطيني المطالب بحقه العادل في أرضه.

وسميت مسيرات يوم الجمعة الماضي باسم "انتفاضة الحجاة الكبرى" تزامنًا مع الذكرى الـ31 للانتفاضة الفلسطينية الأولى والتي أطلق عليها "انتفاضة الحجارة" وكان أطفالها أبطالا كتب فيهم الشعراء أقوى القصائد وأطلقوا عليهم أطفال الحجارة.

بعض من صور تشييع الطفل الشهيد أحمد أبو عابد