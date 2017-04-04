سوريا
الثلاثاء 4 أبريل 2017 15:36

شاهد: لحظة قصف مشفى "الرحمة" في خان شيخون بالصواريخ

وثقت إحدى الكاميرات لحظة قصف مشفى "الرحمة" في "خان شيخون" الذي استقبل المصابين بحالات اختناق نتيجة قصف المنطقة بغازات سامة.

وبدا أحد الأشخاص متحدثا إلى الكاميرا ناقلا الوضع الإنساني هناك، عندما انفجر صاروخ ألقته إحدى الطائرات على المكان المتواجد فيه، ما أسفر عن دمار هائل وفوضى عارمة.

وقال مدير صحة "إدلب" للجزيرة مباشر إن مشفى "الرحمة" خرج من الخدمة نتيجة القصف الجوي، كما خرج مبنى الدفاع المدني عن الخدمة أيضا.

وبلغت حصيلة قتلى الغارات الجوية بالغازات السامة على خان شيخون بريف إدلب الجنوبي حتى الآن 100 قتيل وأكثر من400 مصاب.

المصدر
الجزيرة مباشر
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