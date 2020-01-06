الصراع في ليبيا
الاثنين 6 يناير 2020 09:38

شاهد: لحظة قصف الكلية العسكرية في طرابلس من قبل طائرات حفتر

أدى قصف الكلية العسكرية في طربلس إلى مقتل 30 طالبًا وإصابة أكثر من 33 آخرين
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بث المركز الإعلامي التابع لعملية بركان الغضب مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف الطيران الحربي التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر للكلية العسكرية يوم أمس.

وكانت طائرات حربية أجنبية داعمة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استهدفت، مساء السبت، الكلية العسكرية بطرابلس، ما أدى لمقتل 30 طالبًا وإصابة أكثر من 33 آخرين.

وطالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، بقطع العلاقات رسميا مع الدول الداعمة لحفتر، ومنها مصر والإمارات، وتعهد بأن الرد لن يكون عاديًا، كما أعلن المجلس الرئاسي الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا، متوعدًا بـ"رد موجع" في ميدان القتال، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والدول الداعمة لحفتر.

وتوافد أهالي طرابلس ومصراتة وزوارة على الميادين تنديدا بقصف الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس، وطالبوا بقطع العلاقات مع الإمارات ومصر والأردن وفرنسا، وكل داعمي قوات حفتر، بينما توالت الإدانات المنددة بالقصف.

وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية، مقر حكومة الوفاق، ما أجهض جهودا أممية لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

المصدر
الجزيرة مباشر
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