شاهد: لحظة فرار متهم من المحكمة وقفزة "هوليوودية" تكسر ضلوع شرطي

وهرب نيكولاس كايل غاريسون (34 عامًا) من حجزه، خلال جلسة النطق بالحكم من محكمة الاستئناف العامة في هيلزبورو، صباح الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يمثل غاريسون أمام المحكمة في الساعة 9 صباحًا الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، لإصدار الحكم في جناية من الدرجة الخامسة بتهمة حيازة مخدر الميثامفيتامين.

For those wanting to know more https://t.co/j3X8bVbeIt