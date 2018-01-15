فرنسا
الاثنين 15 يناير 2018 14:12

شاهد: لحظة فرار أحد مرتكبي عملية السطو على فندق ريتز كارلتون

أظهر تسجيل مصور حصلت عليه محطة "بي إف إم- تي في" أحد مرتكبي عملية السطو على فندق ريتز كارلتون في العاصمة الفرنسية باريس، وفراره على متن دراجة نارية.

التسجيل المصور الذي تم التقاطه من موقع يطل على شارع كامبون والمدخل الجانبي للشارع، أظهر أيضًا أحد الجناة وهو يحاول الفرار من مدخل الفندق المغلق قبل أن تلقي عناصر الأمن القبض عليه.

ووجهت اتهامات أولية للمهاجمين الثلاثة في عملية سرقة مجوهرات اتسمت بالجرأة شهدها فندق ريتز كارلتون.

وقال مسؤول قضائي، السبت، إن الثلاثة أودعوا السجن ويخضعون للتحقيق بتهمة ارتكاب جريمة سرقة مسلحة منظمة والتهديد واستخدام العنف الجماعي بالسلاح، ضمن اتهامات أخرى.

وتمكن شريكان آخران من الفرار بعد عملية السطو التي وقعت الأربعاء الماضي.

كانت السلطات قد أعلنت أنها تمكنت من استعادة كافة المسروقات، والتي قدرت قيمتها بنحو 4 ملايين و500 ألف يورو (5.4 ملايين دولار).

وبحسب تسجيلات الشرطة، دخل الثلاثة من باب الخدمات، وحطموا الواجهات الزجاجية لعرض المجوهرات وألقوا الحقائب التي تحوي المسروقات من نافذة باتجاه شركاء آخرين فروا على متن سيارة ودراجة بخارية خفيفة.

المصدر
أسوشيتد برس
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