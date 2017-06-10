شاهد: لحظة غرق طفل في حوض سباحة دون أن يلاحظ أحد

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة من "هلسنكي" عاصمة فنلندا، ترصد لحظة تعرض طفل عمره 5 سنوات للغرق داخل حوض سباحة دون أن يلاحظه أحد.

وأظهرت اللقطات الصادمة الطفل الصغير وهو يكافح لأكثر من 4 دقائق من أجل رفع رأسه فوق المياه، ورغم وقوف رجل أمامه مباشرة ومرور اثنين آخرين بجواره إلا أن أحدًا لم يلاحظ حادث الغرق، وظل آخرون يسبحون من حوله دون الالتفات للطفل وهو يغرق.

وبعد مرور 4 دقائق توقف الطفل عن الحركة تمامًا وطفى جسده فوق الماء، وحركته المياه نحو سيدة بالمسبح فرفعته على الفور ونقل مباشرة إلى المستشفى.

ولحسن الحظ تم إنعاش الطفل، بينما أدينت والدته بالحادث بعدما تركته بمفرده كي تذهب إلى الساونا مع أصدقائها، وحكم عليها بالسجن 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ.