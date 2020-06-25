الولايات المتحدة
الخميس 25 يونيو 2020 13:38

شاهد: لحظة سقوط نائب ترمب أثناء صعوده على سلم طائرة

مايك بنس يسقط أمام باب الطائرة
مواقع التواصل
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطعًا مصورًا لسقوط مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو يصعد الطائرة يوم أمس متجها إلى ولاية ويسكونسن، مما أثار تفاعلات ساخرة.

وصعد بنس البالغ من العمر 61 عامًا، على سلم الطائرة في مشهد يُوحي بالخفة والرشاقة وصغر السن لكنه تفاجأ بوقوعه على آخر السلم قبل وصوله إلى باب الطائرة.

وظهر وهو يستند على يديه والقيام سريعا لتفادي الوقوع الكامل، ثم قام بالتلويح لمن يقفون أسفل الطائرة بأنه بسلام.

وعلق أحد المغردين قائلًا "الجميع معرضون للسقوط على السلم؛ صعودًا أو نزولًا؛ عاجلًا أو أجلًا؛ أنا مسرور لأنه لم يُصب بأذى".

كما علق الكاتب والمعلق السياسي توني سكوارتس "تفسيري عن تعثر بنس وهو يصعد السلم إلى الطائرة دون وعي؛ لم يرغب في أن يُنظر إليه على أنه أكثر شبابًا أو تنسيقًا من ترمب؛ هذا تملق من مستو جديد كليًا".

كما علق المحلل السياسي بالمر ريبورت قائلًا "قد يعتقد أي شخص أن ترمب قد أخبر بنس أن يغوص على السلالم بمثل هذا الشكل للتخلص من مشهد عدم قدرة ترمب على السير على المنحدر".

وكانت علامات استفهام عديدة طرحت عن صحة ترمب في عيد ميلاده الرابع والسبعين، بعد أن بدت عليه أمارات التعب خلال حفل تسليم شهادات عسكرية لخريجي أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك، الأسبوع الماضي.

وعند مغادرته المنصة، بدا أنه يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته حذرة، وأشارت وسائل إعلام إلى استعماله كلتا يديه لحمل كوب ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر، مما دفع مغردين في التشكيك في القدرات الصحية لترمب وصولًا إلى عدم أهليته لمنصب الرئاسة.

وعقّب ترمب حينها على هذا المشهد في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر قائلًا "السلم المتحرك الذي نزلت عليه كان طويلًا جدًا وشديد الانحدار ولم يكن له حاجز للاتكاء عليه؛ وكان زلقًا للغاية أيضًا؛ وآخر شيء كنت سأقوم بفعله هو أن "أسقط" لكي تستمتعوا بالأخبار الزائفة؛ في آخر عشرة أقدام لقد ركضت حتى الوصول لمستوى الأرض".

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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