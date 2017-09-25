حوادث طيران
الاثنين 25 سبتمبر 2017 10:22

شاهد: لحظة سقوط مقاتلة إيطالية في البحر

تحطمت مقاتلة إيطالية من طراز يوروفايتر في البحر خلال مشاركتها في أحد العروض الجوية جنوبي العاصمة الإيطالية روما.

وأظهرت لقطات صورها أحد الهواة لطائرة وهي تقوم بدورة في الهواء قبل أن تهبط نحو البحر بسرعة كبيرة، حيث يبدو أن الطيار قد فشل في توجهيها مرة أخرى إلى السماء، لترتطم بمياه البحر على بعد مئات الأمتار من الشاطئ.

وأحدث الارتطام سحابة كبيرة من الدخان ورذاذ الماء.

وقالت القوات الجوية الإيطالية إن الطيار الذي كان يقود الطائرة قتل في الحادث وتم انتشال جثته، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وقررت السلطات إلغاء العرض الجوي بعد الحادث.

المصدر
أسوشيتد برس
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تحطم مقاتلة
يوروفايتر

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